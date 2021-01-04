Dünyanın en zenginlerinden Jack Ma kayıp mı?

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın 2 aydır medyada görülmemesi "kayıp" şüphelerine neden oldu.

Jack Ma'nın kasım ayından bu yana medyada görülmemiş olması Ant Group halka arzı nedeniyle açılan soruşturmada yer aldığı belirtilen iş insanının nerede olduğu konusunda tartışmalara neden oldu. Ma, kendi programı olan "Afrika İş Kahramanları" programının finalinde de yer almamıştı.

Alibaba, Jack Ma'nın programın finalinde takvim çatışması nedeniyle yer almadığını açıklamıştı. Ma'nın en son 10 Ekim'de Tweet atmış olması da gazetenin dikkat çektiği unsurlar arasında yer aldı.





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