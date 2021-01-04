Dünya Dünyanın en zenginlerinden Jack Ma kayıp mı?

Dünyanın en zenginlerinden Jack Ma kayıp mı?

Dünya

Dünyanın en zenginlerinden Jack Ma kayıp mı?

İngiltere'de medya dünyanın en zengin iş adamlarından Jack Ma'nın kayıp olduğundan şüpheleniyor. Jack Ma 2 aydır medyada görünmüyor.

04 Ocak 2021, Pazartesi 09:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın 2 aydır medyada görülmemesi "kayıp" şüphelerine neden oldu.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Jack Ma'nın kasım ayından bu yana medyada görülmemiş olması Ant Group halka arzı nedeniyle açılan soruşturmada yer aldığı belirtilen iş insanının nerede olduğu konusunda tartışmalara neden oldu. Ma, kendi programı olan "Afrika İş Kahramanları" programının finalinde de yer almamıştı.

Alibaba, Jack Ma'nın programın finalinde takvim çatışması nedeniyle yer almadığını açıklamıştı. Ma'nın en son 10 Ekim'de Tweet atmış olması da gazetenin dikkat çektiği unsurlar arasında yer aldı.


İlgili Haberler
ABD'de işten çıkarılan kişi büyük ikramiyeyi kazandı


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Pandemi stresiyle bağımlı olmayın
Murat Gülderen
Murat Çelik
2021'de keşke
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Tek dileğim futbolcu olmaktı
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER ABD'de işten çıkarılan kişi büyük ikramiyeyi kazandı