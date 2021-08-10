Dünyanın geleceği hakkında endişeliysen yalnız değilsin

Eğer sen de dünyanın geleceği ve barındırdığı yaşam hakkında sürekli endişe duyuyorsan sen de eko-anksiyete içinde olabilirsin. Unutma! Felaketler geçecek: Ağrı geçer. Kayıp geçer. Ölüm alır, acıtır ama sonra acısı azalır. Bu felaket de geçecek, önemli olan sonrasında iyileşme için ne yaptığın. Elini uzat ve uzatılan elleri tut: İnsanın ilacı yine başka bir insan. Yardıma ihtiyacın varsa istemekten utanma ve lütfen yardım isteyene elini uzat. Yardım etmek bize yaşamak için bir amaç verir. Kabullen: Çaresiz hissetmek berbat bir duygu. Ama insani bir duygu. Bu hissi kabullen. Olanı biteni kabullen. Kabullendiğinde bu sefer cevaplara kavuşacaksın. Anlat: Eğer içinden akıp gitmesini sağlıyorsa duygularını anlat, ama eğer öfkeni köpürtüyorsa sürekli aynı şeyleri konuşma, başka konular seç.



