Dünyanın geleceği hakkında endişeliysen yalnız değilsin
Canım ülkem yangınlarla, sellerle mücadele ediyor. Bu öyle büyük bir mücadele ki insanoğlu olarak kendimizi küçücük ve çaresiz hissediyoruz. Hepimizin ortak duygusu kaygı. İklim değişikliği yüzünden birçok felaket oluyor ve dünyanın geleceğinden hiç emin değiliz. Akıl sağlığıyla hayatımıza devam edebilmek için bu kaygıyla baş etmeyi öğrenmemiz gerek. Bu kaygının ismi eko-kaygı veya ekoanksiyete.Özlem Dilber konu hakkında açıklamalarda bulundu.
10 Ağustos 2021, Salı 11:52 Son Güncelleme:
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Eğer sen de dünyanın geleceği ve barındırdığı yaşam hakkında sürekli endişe duyuyorsan sen de eko-anksiyete içinde olabilirsin. Unutma! Felaketler geçecek: Ağrı geçer. Kayıp geçer. Ölüm alır, acıtır ama sonra acısı azalır. Bu felaket de geçecek, önemli olan sonrasında iyileşme için ne yaptığın. Elini uzat ve uzatılan elleri tut: İnsanın ilacı yine başka bir insan. Yardıma ihtiyacın varsa istemekten utanma ve lütfen yardım isteyene elini uzat. Yardım etmek bize yaşamak için bir amaç verir. Kabullen: Çaresiz hissetmek berbat bir duygu. Ama insani bir duygu. Bu hissi kabullen. Olanı biteni kabullen. Kabullendiğinde bu sefer cevaplara kavuşacaksın. Anlat: Eğer içinden akıp gitmesini sağlıyorsa duygularını anlat, ama eğer öfkeni köpürtüyorsa sürekli aynı şeyleri konuşma, başka konular seç.