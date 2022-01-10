Dünyanın gözü bu görüşmedeydi! 7,5 saat sürdü

İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelen Rusya ve ABD, dün yemekli olarak yapılan gayri resmi toplantının ardından bugün resmi toplantı formatında görüştü. Rusya-ABD arasındaki Ukrayna ve NATO konulu güvenlik görüşmeleri Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov katılımıyla gerçekleşti.

Toplantı öncesi gazetecilerin karşısına geçen Ryabkov ve Sherman korona virüs tedbirleri kapsamında tokalaşmazken, her 2 isim de gazetecilere poz verirken maskelerini çıkarmadı. İkili, gazetecilere görüntü verdikten sonra toplantıya geçti.

Yaklaşık 7,5 saat süren toplantının ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov'un ilk toplantının sonuçlarını bu akşam Cenevre'de yapacağı basın toplantısında kamuoyuna aktarması bekleniyor.

Öte yandan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanishina’nın katılımıyla NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı düzenlenmiş ve görüşmede Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim ele alınmıştı. 12 Ocak'ta ise Brüksel’de NATO-Rusya Konseyi toplanacak.

CENEVRE (İHA)