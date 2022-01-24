Gecenin açılışını ünlü şarkıcı Willy Williams yapacak. Dişi Terminatör olarak tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hollywood yıldızı Kristanna Loken, aksiyon filmlerinin aranılan isimlerinden Ron Smoorenburg, Aquaman ile tanınan Tom Tidiman ve ABD’nin tanınmış talk show'cularından Jordan Jay Adams onur konukları olacak. Ukraynalı şarkıcı Maya Muzaleva kapanış şarkısıyla geceyi noktalayacak. Organizasyona Türkiye’den Mustafa Sandal, Sibel Can, Engin Altan Düzyatan gibi sanat ve iş dünyasından önemli isimler de katılacak.