Dünyanın gözü Londra’da bu defilede olacak!

1800’lü yıllarda Avrupa’dan Anadolu’ya seyahat eden en önemli gravür sanatçılarından olan Thomas Allom’un İstanbul gravürleri 18 Eylül 2017 tarihinde Zeynep Kartal’ın Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenleyeceği defile öncesi aynı salonda dünyanın her yerinden gelen konuklar için sergilenecek.1800‘lü yılların en önemli gravür sanatçılarından biri olan Thomas Allom’a ait bu sergi ile amaç; Zeynep Kartal’ın Londra Moda Haftası kapsamında modaseverlerle buluşturacağı 2018 sonbahar kış kreasyonunu görmeye gelen yabancı misafirler ve kültür hayatındaki kanaat önderlerine İstanbul’u bu defa İngiliz bir sanatçının gözünden tanıtmak olacaktır.Zeynep Kartal bir önceki Londra Moda Haftası’nda da 15 Temmuz temalı bir sergi ile darbe girişimi karşısında kahramanca direnen Türk milletinin sesini moda ve sanat aracılığı ile dünyaya duyurmuştu.Bugüne kadar Lady Gaga, Ellie Goulding, Nicole Scherzinger, Shanina Shaik, Maisie Williams ve Naomie Harris gibi dünyaca ünlü isimlere özel tasarımlar hazırlayan ve Game Of Thrones oyuncularının da “kırmızı halı” kıyafetlerini tasarlayan Türk Modacı Zeynep KARTAL her fırsatta Türkiye’yi dünyaya en doğru şekilde tanıtmak amacında olduğunu ve bununla da gurur duyduğunu belirtti.