Dünyanın ilk aşk mektubunu hiç merak etmiş miydiniz?

Philadelphia Üniversitesi profesörlerinden Hilprecht, 1889-1900 yılları arasında Mezopotamya’nın Niffer Vadisi’nde bir kazı yapmış. Yaptığı kazı sonucunda üzerinde çivi yazısı bulunan bir levha bulmuş. Bulduğu tüm eserleri kazının yapıldığı yerin sahibi Osmanlı'ya teslim etmiş. Bulunan tarihi taş levha 58 yıl sonra, ABD’li Samuel Noah Kramer tarafından okunup ve Sümerolog Muazzez Çığ ve Hatice Kızılay tarafından Türkçe’ye çevrilmiş. Çevrildikten sonra bu taş levhanın dünyanın en eski aşk mektubu olduğu ve 4500 sene önce hüküm sürmüş Kral Su-Sin’in eş olarak seçtiği rahibe tarafından yazılmış olduğu tespit edilmiş.

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDE SERGİLENİYOR

Sümer Medeniyeti‘nde rahibenin krala aşkını anlattığı dünyanın ilk aşk mektubunun nasıl yazıldığı hakkında ise bazı tahminler var. Bir tahmine göre, MÖ 2300-2500 yılları arasında Mezopotamya’da yaşayan Enlil adında Sümerli bir rahibe, Kral Su-Sin'e âşıktı. Sümerlilerin yeni yılı kutlamak adına yaptığı bayramlarda tesadüfen Kral Su-Sin'le karşılaştı ve onunla evlenmeye karar verdi. Evlendiği gün Kral Su-Sin'e olan aşkını anlatmak için ona bir şiir yazdı. Rahibenin yazdığı bu şiir sarayda o kadar beğenildi ki dönemin en ünlü sanatçıları tarafından bestelendi ve kısa sürede halk arasına kadar yayıldı. Tam 4500 yıl önce Sümer kralı ile kraliçesi arasındaki aşkı anlatan bu taş levha şu anda dünyanın ilk aşk mektubu olarak biliniyor. Ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

İŞTE O ŞİİR

Güveyi, kalbimin sevgilisi,

Senin güzelliğin fazladır, bal gibi tatlı,

Beni büyüledin,

Senin önünde titreyerek durayım,

Güveyi, seni okşayayım,

Benim kıymetli okşayışım baldan hoştur,

Bağışla bana okşayışlarını,

Benim beyim,

Benim beyim baygınlığım,

Enlil'in kalbini memnun eden Su-Sin'im,

Bağışla bana okşayışlarını.

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