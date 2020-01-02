Dünyanın ilk biyonik kedisi bir ev robotu: MarsCat

Onur Binay/posta.com.tr

Hemen hemen her şey için bir robot bulabilirsiniz. Eğer değilse, bunu okurken birisinin onu geliştirmesi muhtemel.

Elektrikli süpürge gibi işleri yapmak için yararlı robotlar gördük. Ama ev robotu şeklinde sevimli bir evcil hayvan arkadaşını ilk defa görüyor olabilirsiniz.

Çinli bir teknoloji firması olan Elephant Robotics, tamamen otonom bir robot kedi geliştirmeyi başardı. Sadece sıradan bir robot değil, aynı zamanda gerçek bir kedinin nasıl tepki vereceği gibi davranıyor ve etkileşime girebiliyor. Tabii ki bu, evcil hayvanınızı yerini tutmaz ama gerçek kedinizle oynamak için bir arkadaş olabilir.

Robot kedi 'MarsCat' dokunuşunuzu hissedip, gerçek bir kedinin taklitini yaparak tüm farklı etkileşimlere cevap verebiliyor. Ayrıca, genel olarak onunla etkileşim kurmak için “otur” gibi önceden ayarlanmış komutlar da içeriyor.

Robot kedi, Raspberry Pi ile kolayca programlanabiliyor ve kullanıcılara sonsuz olanaklar sunuyor. MarsCat şu anda Kickstarter projesi olarak geliştiriliyor ve üretilebilmesi için destekçiler tarafından fonlanıyor.

MarsCat geleceğin evcil hayvanları için sadece bir başlangıç. Önümüzdeki yıllarda daha ilginç şeyler görebiliriz.

Proje tamamlanırsa, dünyanın ilk biyonik kedisi önümüzdeki yıl 1300 dolar civarında fiyatla satışa sunulacak. Ayrıca, pakette yavru kedi için oyuncaklar da yer alacak.



