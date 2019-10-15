Dünyanın ilk hamile erkeği: Thomas Beatie

Oregon kentinde yaşayan Thomas Beatie, aslında cinsiyet değiştirerek erkek olan ve 4 çocuğu bulunan bir kadın. Dünyanın gündemine ilk hamile kalan erkek olarak oturan Beaite, şu anda dört çocuk sahibi bir baba ve ikinci eşi ile evli.

Beatie, gençliğinde bir mankendi ve Miss Hawaii Teen USA’de finalist oldu. Daha sonra ulusal kanallarda aerobik egzersiz programı düzenledi ve önemli bir vücut geliştirmeci oldu.

Thomas Beatie ve eşinin hikayesi ABD’de ülke çapında dağıtılan LGBTİ dergisi The Advocate’de yayınlandıktan sonra herkes tarafından öğrenildi. Beatie dergiye, “Durumumuz yasal, siyasi ve sosyal olarak belirsiz durumda. Doktorlar, dini inançları nedeniyle, bize ayrımcılık uygulayarak geri çeviriyorlar” yazdı.

Beatie’nin Dönüşümü nasıl oldu?

Thomas Beatie, dünyaya kadın olarak geldi ancak ilerleyen zamanlarda kadın bedeni içerisinde kendisini yabancılaşmış hissetti. Cinsiyetini erkek bedeniyle özleştirmeye başlayan Beatie, cinsiyet geçişi için 23 yaşından itibaren testosteron hormonu ilacı almaya başladı.

Beatie’nin cinsiyet değiştirme operasyonu Mart 2002’de gerçekleşti. Ancak Beatie, operasyon sırasında rahminin kalmasını istedi. Operasyondan sonra ise evlilik için kimliğinin değiştirilmesi sağladı.

Nancy Gillespie ile evlendi

Cinsiyet değişikliği operasyonundan 1 yıl geçtikten sonra Nancy Gillespie ile evlendi. Evlenen çift 2008 ile 2010 yılları arasında 3 çocuk sahibi oldu

Nancy Gillespie ile boşandı

Thoms Beatie, Nancy Gillespie ile 8 Mart 2012'de boşandı. Çocukların velayeti Thoms Beatie verildi. Nancy’ye ise haftada 2 saat görüşme izni verildi.

Thomas Beatie’nin aldığı ödüller ve adaylıklar:

Dünyanın En Etkili 40 Erkeği

Barbara Walters 2008 yılının en etkili 10 bireyi

Time dergisi 2009: Time 100 Finalisti

Advocate Dergisi: 2008 Yılının Bireyi

Huffington Put up: 2011’in 20 Trans Öncüsü

Yakışıklı Erkek Ödülü(Kadınsı doğmuş)

2008 Individuals Dergisi: 11 En Çarpıcı An

20. GLAAD Medya Ödülleri adayı: Oprah Winfrey Present, Mükemmel Röportaj Adayı, “Hamile Adam” ünvanı ile Thomas Beatie



