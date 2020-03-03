Dünyanın ilk karbon fiber telefonu tanıtıldı: Carbon 1 Mark II
Carbon Mobiles, dünyanın ilk karbon fiber akıllı telefonu Carbon 1 Mark II'yi duyurdu. Hibrit kompozit malzemelerden yapılan cihaz, sadece 125 gram ağırlığında ve 6.3mm kalınlığında.
03 Mart 2020, Salı 10:03 Son Güncelleme:
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Onur Binay/posta.com.tr
Carbon 1 Mark II'nin 6.01 inç boyutundaki AMOLED ekranı, Corning Gorilla Glass 6 ile korunuyor.
Telefon gücünü ise MediaTek Helio P90 işlemciden alıyor. RAM kapasitesi açıklanmayan cihazda 128 GB depolama hafızası bulunuyor. Ayrıca cihazın arkasında özelliklerini bilmediğimiz çift kamera kurulumu yer alıyor.
Carbon 1 Mark II, yan taraftaki güç düğmesinin hemen altına monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip. USB Type-C bağlantı noktası üzerinden şarj edilen 3,040mAh büyüklüğünde.
Carbon 1 Mark II’nin fiyatı 800 euro olarak belirlendi. Ayrıca telefonu ön sipariş vermek isteyen kişilerin, teslimattan 15 gün önce 250 euro ön ödeme yapması gerekiyor.
Carbon Mobiles, ilk etapta 2 bin adet üretilen Carbon 1 Mark II’nin Haziran 2020'de sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.