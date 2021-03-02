Dünyanın ilk süpersonik insansız hava aracı

Dünyanın ilk süpersonik insansız savaş hava aracı, 'OK' adı verilen drone ses hızını aşan hafif karbon fiberden yapılmış bir yapıya sahip. Resmi olarak piyasa sunulan araç için yüzlerce ön sipariş verildi.

2014 yılında ilk ölçekli prototip test uçuşları gerçekleşen tasarım, sektörde büyük bir oyuncu olmayı hedefine koydu.

Resmi web sitesinden paylaşılan bilgide, "Arrow, insanlı uçakları tamamlamak ve hava savaş alanında bir kuvvet çarpanı olmak için tasarlandı İnsanlı bir savaş uçağı, birden fazla insansız hava aracını kontrol edebilecek ve her birine farklı görevler verebilecek" denildi. Tasarımın kullanımda göreve bağlı olarak çeşitli silahların eklenmesi de söz konusu olacak.

Öte yandan firma geçtiğimiz yıl bir etkinlikte süpersonik bir iş jeti de geliştirdiğini duyurmuştu.







