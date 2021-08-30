Dünyanın ilk taşınabilir MRI cihazı geliştirildi

Portable Point-of-Care MRI adlı makine, herhangi bir yerde hastalara MR çekimleri yapabilecek. Bunun yanında tekerlekleri sayesinde istenildiği gibi hareket ettirilebilen makine, standart MRI cihazlarından 10 kat daha hafif. Bu cihaz aynı zamanda rakiplerinden 20 kat daha az masraflı ve 35 kat daha az enerji harcıyor.

Cihazı geliştiren ekip, cihazın güvenilirliğini göstermek için birkaç test de gerçekleştirdi. Beyninde anormal hareketler olan 30 hastaya yapılan MRI testlerinden 29 tanesini doğru tespit eden cihaz, 144 hasta üzerinde felç konusunda denendiğinde de yüzde 80 doğruluk oranı gösterdi.



