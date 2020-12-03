Dünyanın ilk temiz eti yakında piyasaya çıkıyor

ABD'nin San Francisco kentinde merkezi bulunan şirket, laboratuvar mamulü tavuk etini ilkin nugget denilen top şeklinde piyasaya sürecek. Tüketicinin erişimine sunacağı tarihi henüz açıklamadı.

Singapur Gıda Kurumu'nun (SFA) Eat Just ürünlerini güvenli bulup satışa açması, Beyond Meat ve Impossible Foods gibi şirketlerin ürettiği bitki temelli et seçeneklerinin süpermarket rafları ve restoran menülerinde daha fazla yer kaplamaya başladığı zamanda geldi.

Nasıl üretiliyor?

Ancak Eat Just'ın 'kültür eti' bunlardan farklı. 'Temiz et' diye nitelenen bu ürün, bitki temelli değil, laboratuvarda hayvan kas hücrelerinden büyütülüyor ve 1200 litrelik bir biyoreaktörde üretiliyor.

Bir hücre bankasından gelen hücreler, tavuğun kesilmesini gerektirmiyor, zira canlı hayvanlardan biyopsilerle alınabiliyor. Büyüyen hücrelere verilen besleyici içeriğin tümüyse bitkilerden elde ediliyor. Singapur'da ilk üretilen kültür etinde, sığır fetüsünden alınan kandan elde edilen serum da kullanıldı, ancak tüketimden önce bu büyük ölçüde yok edildi. Eat Just, bir sonraki üretim hattında bitki temelli serum kullanılacağını söyledi.

Şimdiki halde laboratuvar üretimi et, bitki temelli etten daha pahalı. Daha önce, Eat Just, laboratuvarda yetiştirilen tavuk toplarının her birini 50 dolardan satacağını söylemişti. Sonrasında fiyat düşürüldü, ama yine de birinci sınıf tavuk kadar pahalı olacağından, başlangıçta sadece Singapur'daki bir restoranda satılacak.

Üretim arttıkça fiyatın ucuzlayacağını belirten şirket, laboratuvarda üretim sürecinde hiçbir antibiyotik kullanılmadığını ve tavuğun geleneksel tavuğa göre daha düşük mikrobiyolojik içeriğe sahip olduğunu vurguluyor.



