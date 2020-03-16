Hollanda merkezli PAL-V şirketi, PAL-V Liberty adını verdiği dünyanın ilk ticari uçan otomobilini Hindistan’ın Gujarat eyaletinde üreteceğini açıkladı.

PAL-V (Kişisel Hava ve Kara Aracı) şu anda PAL-V Liberty adlı ilk ticari uçan otomobili geliştiren ve temelde halka açık yollarda seyahat edebilen kompakt iki kişilik bir uçak olan Hollandalı bir şirkettir. Aracın üretim modeli ilk olarak 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilendi.

Hollandalı markanın uluslararası iş geliştirme başkan yardımcısı Carlo Maasbommel kısa süre önce Gujarat'ta bir üretim tesisi kurmak üzere Gujarat'ın Endüstri Genel Sekreteri MK Das ile bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. Muhtıra, devlet başbakanı Vijay Rupani'nin huzurunda imzalandı. PAL-V Liberty iki motorla gelecek ve yollarda 160 km / s maksimum hıza ulaşabilecekken, 180 km / s hızla uçabilecek. Üretici, ETAuto'ya göre otomobilin sadece üç dakika içinde uçan bir araca dönüştürülebileceğini ve dolu bir depoyla yaklaşık 500 km'lik mesafe gideceğini iddia ediyor.

PAL-V Liberty, üç tekerlekli bir helikopterin bileşenlerini kullanıyor. Liberty'nin gövdesi karbon fiber, alüminyum ve titanyum da kullanılarak yapılmış. Ağırlığı ise sadece 664 kg. Liberty, 9 saniyenin altında 0 ila 100 km/s hıza çıkabiliyor. PAL-V, söz konusu aracın üretimine önümüzdeki yıl başlamayı hedefliyor.

Ayrıca Hindistan'da üretilen otomobillerin Avrupa ülkeleri ve ABD de dahil olmak üzere farklı pazarlara ihraç edileceği belirtildi. Bu arada söz konusu fabrika, Hindistan’da bir Hollandalı şirket tarafından kurulan ilk üretim tesisi olacak.



