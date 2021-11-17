Dünyanın ilk USB-C bağlantılı iPhone'u 86 bin dolara satıldı
Dünyanın ilk USB-C bağlantılı iPhone prototipi, eBay'da 86 bin 1 dolara alıcı buldu.
17 Kasım 2021, Çarşamba 07:59 Son Güncelleme:
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Apple'ın ürettiği iPhone cihazlarda halihazırda Lightning bağlantısı kullanılırken, bir kullanıcı, iPhone X cihazına USB-C bağlantısı eklemeyi başardı. Robotik mühendisliği öğrencisi Kenn Pillonel, ürettiği bu cihazı, e-ticaret platformu eBay'da 86 bin 1 dolara sattı. Alıcının cihazı günlük işlerine kullanmaması ve parçalara ayırmaması gerektiği uyarısını yapan Pillonel, ayrıca işletim sisteminin de güncellenmemesi gerektiğini belirtti. Pillonel'e göre, bunlardan birinin yapılması halinde cihaz bozulabilir.
Bununla beraber Pillonel, GitHub platformunda proje üzerindeki çalışmalarının teknik detaylarını; CNC talimatlarını ve tasarımı da kullanılan özel PCB ile ilgili bilgileri yayınladı. Pillonel'in yaptığı değişikliği taklit etmenin oldukça zor olduğu ve özellikle de telefonun kasasına ilave bir devre kurmanın kolay olmadığı belirtiliyor.