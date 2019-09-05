Dünyanın ilk yapay zeka soygunu!

Olay İngiltere’de yaşandı. Bir İngiliz enerji şirketinin yöneticisinin sesi yapay zeka yazılımı ile kopyalandı. Dolandırıcılar, Almanya’da olan CEO gibi İngiltere’deki şirketi aradı.

İngiltere’deki yetkili, patronuyla görüştüğünü sandı.

SESİ KOPYALADILAR

CEO’nun verdiği Macaristan’daki bir tedarikçiye acil 243 bin dolar (1.4 milyon TL) ödenmesi talimatını İngiliz yetkili hemen yerine getirdi.

CEO, kısa süre sonra bir kez daha aradı. Ancak önceki ödemedeki tuhaflıktan şüphelenen İngiliz şirket ikinci kez istenen ödemeyi yapmadı. İlk ödemenin Meksika ve birkaç yabancı ülkeye aktarıldığı ortaya çıktı.



