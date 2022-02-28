Kuzey Kore, ABD'yi, Moskova'nın meşru güvenlik talepleri pahasına askeri üstünlük peşinde koşmakla suçladı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Rusya'yı savundu ve Moskova'nın devam eden askeri saldırısı sonrasında yapılan ilk resmi yanıtında, Ukrayna'daki çatışmanın “temel nedeni” olarak ABD'nin davranışını gösterdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı web sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada, "Ukrayna krizinin temel nedeni aynı zamanda ABD'nin eli açık ve keyfinde yatmaktadır" denildi. Açıklamada, Washington'un "Rusya'nın kendi güvenliğine yönelik meşru talebini göz ardı ederek askeri üstünlüğü" sürdürdüğü iddia ediliyor.

Kuzey Kore ABD'yi, "barış ve istikrar" gözetmeksizin diğer ulusların içişlerine haksız yere müdahale etmekle ve Rusya da dahil olmak üzere diğer uluslar tarafından alınan öz savunma önlemlerini göz ardı etmekle suçluyor. Açıklamada, "Bu kibir ve çifte standarttır" deniyor.

Kuzey Kore'nin en yakın müttefiki olan Çin de son günlerde Washington'a ve müttefiklerine işaret ederek, onları Ukrayna'daki durumu "abartmak" ve "yangına körükle gitmek"le suçluyor.

Kuzey Kore ve Çin'in yanı sıra Suriye, Myanmar'daki cunta yönetimi ve Venezuela da Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini destekliyor. Brezilya lideri Bolsonaro ise, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı tarafsız kalacağını açıkladı.

Haber, Rusya'nın Russia Today internet sitesinde yayınlandı. Rusya'daki pek çok haber sitesi ve televizyon kanalları, çarpıtılmış gerçeklikteki yayınlarıyla yanıltıcı haberler yayınlıyor. Kremlin kontrolündeki televizyon kanalı izleyicilerine "paralel bir gerçeklik" sunuyor. Kanal, Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı güçlerin, Rus ordusunun da desteğiyle "sadece Ukrayna askeri altyapısına" yönelik saldırılarla ilerlediği anlatısını paylaşıyor.

Devletin gözünün üstünde olduğu Rus medyası, resmi anlatıyı paylaşmak zorunda, bu yüzden birçok kanal dizi ve eğlence programları yayınlamayı tercih ediyor.

Channel One ise sürekli Rusya'nın eylemlerini haklı çıkaracak siaysi programlar yayınlıyor. Sunucu Anatoly Kuzichev "Bu zor ve kötü bir karardı ama tamamen kaçınılmazdı, başka yol kalmamıştı" diyor.

Rus hava saldırıları sonucu hayatını kaybedenlere hiç değinilmiyor. Sivil ölümleri ise "Ukrayna ordusu" ya da "milliyetçiler" olarak aktarılıyor.

Devlet medyası, yetkililerin Ukraynalı askerlerin toplu halde silah bıraktığı iddiasını tekrar ediyor ve bağımsız basının aktardığı "Rus askerlerin esir alındığı" iddialarını yalanlıyor.

Novaya Gazeta ve Mediazona gibi bağımsız yayıncılar, Kremlin'in "özel askeri operasyon" tanımını kullanmak yerine, saldırıyı "işgal" ya da "savaş" olarak tanımlıyor. Yani devletin medya gözetleme kurumuna açıkça meydan okuyor.

Ancak bu bağımsız medya kuruluşlarının nispeten daha küçük bir takipçi kitlesi var ve yaptıkları bu yayınlar nedeniyle çok büyük cezalarla, belki de kapatmayla karşı karşıya kalabilirler.