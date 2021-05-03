Dünyanın konuştuğu krizde yeni gelişme! Ünlü firmadan flaş istek

Yük gemisinin sahibi Japon Shoei Kisen, gemi ya da navlunda oluşan hasarları kapsayan ‘müşterek avarya bildirimi’ yoluyla kendisinden talep edilen yaklaşık 916 milyon dolarlık tazminatın bir bölümünü, yük gemisindeki yaklaşık 18 bin konteynerin bir kısmının sahiplerinin üstlenmesini talep etti.

x





Firma, Süveyş Kanal İdaresi (SCA) ile anlaşma sağlanana kadar yük gemisinin, kanal güzergahında geçiş şeridi olarak bilinen Büyük Acı Göl'de bekletildiğini anımsattı.

Hasar paylaşımına, sigortanın karşıladığı miktarı ve navlun sahiplerinden talep edilen ödeme dilimine dair detaylara yönelik bilgi verilmedi.

Tayvanlı "Evergreen" firmasınca işletilen ve Rotterdam Limanı'na yol alan 400 metre uzunluğundaki yük gemisi, 24 Mart'ta kanal yolunda kum fırtınasına yakalanmıştı.

Süveyş Kanalı'nı tıkayan 200 bin ton ağırlığında, 400 metre uzunluğunda ve 53 metre genişliğindeki kargo gemisi dünya ticaretini ise felce uğratmıştı.

Panama bandıralı yük gemisi fırtına sonrası, kanalın güney girişinin 6 kilometre kuzeyinde rotadan çıkıp, kıyıya çarparak kanalda sıkışmıştı.

SCA, çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Büyük Acı Göl'de bekletilen gemideki 25 Hindistanlı mürettebatın durumunun iyi olduğu, gemide yeterli gıdanın bulunduğu açıklandı.

Her yıl yaklaşık 18 bin geminin geçtiği, Asya ve Avrupa arasında ticari gemilerin en önemli güzergahlarından Süveyş Kanalı, dünyanın en önemli su yollarından biri olarak gösteriliyor.

Tüm küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Asya ve Avrupa arasında giden tankerlerin ve konteyner gemilerinin Afrika çevresinde uzun bir yolculuğa çıkmasını engelleyerek yakıt tasarrufu sağlayan 193 km uzunluğundaki kanaldan geçiyor.

GÜNLÜK YAKLAŞIK 10 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE MAL KANALDAN GEÇİYOR

Gemi nakliyatı konusunda haftalık dergi Lloyd's List'in yaptığı değerlendirmeye göre, her gün yaklaşık 10 milyar dolar değerinde mal kanaldan geçiyor.

Batı yönüne doğru giden trafiğin değeri günlük yaklaşık 5,1 milyar dolara, doğu yönü trafiğinin değeri yaklaşık 4,5 milyar dolara ulaşıyor.

Analistler, yakıtın geminin işletiminde yüzde 60 ile en büyük maliyet olduğunu belirterek, yakıt tasarrufu için Akdeniz ve Karadeniz'den Asya’ya giden petrol ürünlerinin yüzde 20’si Süveyş Kanalı üzerinden geçtiğini ifade ediyor.

MISIR EKONOMİSİNİN 3'ÜNCÜ BÜYÜK DÖVİZ KAYNAĞI: SÜVEYŞ KANALI

Süveyş Kanalı, yılda sağladığı 5-6 milyar dolarlık girdisiyle, Mısır ekonomisinde 3’üncü büyük döviz kaynağı olarak kabul ediliyor.

Süveyş Kanalı, Akdeniz ve Kızıldeniz’i birbirine bağlayan yapay bir su geçidi olarak biliniyor. Kanal, Avrupa ve Asya kıtaları arasında Afrika’nın güneyini dolaşmadan yük taşınması ve deniz ulaşımının sağlanması bakımından dünya denizciliğinin vazgeçilmezleri arasında.

1980 yılından itibaren kanalda çift yönlü geçiş sağlanabilmesi için bazı çalışmalar başlatıldı. Genişletme çalışmalarının en sonuncusunun açılışı 6 Ağustos 2015'te gerçekleştirildi. Halihazırda kanalın sadece bazı bölgelerinde çift yönlü geçişler yapılabiliyor. İlk inşa edildiğinde 164 kilometre uzunluğunda ve 8 metre derinliğinde olan kanal, şu anda 193 kilometre uzunluğa, 24 metre derinliğe ve 205 metre genişliğe ulaştı.