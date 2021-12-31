Dünyanın konuştuğu öğretmen! Kendini 5 saat tuvalete hapsetti

ABD'nin Chicago eyaletinden kalkan ve İzlanda'ya giden yolcu uçağında yaşanan koronavirüs krizi dünyanın gündemine oturdu. Öğretmenlik yapan Marisa Fotieo, uçakta boğazında ağrı hissedince yanında taşıdığı hızlı koronavirüs testlerinden uyguladı. Test sonucunun pozitif çıkması ile birlikte genç kadın 5 saat boyunca kendini tuvalette izole etti.

5 SAAT BOYUNCA UÇAĞIN TUVALETİNDE BEKLEDİ

5 saat boyunca uçağın tuvaletinde bekleyen Fotieo, NBC News'e verdiği demeçte, "Boğazım ağrıyınca tuvalete girdim ve hızlı testimi yaptım. İki saniye gibi kısa bir süre içinde testin pozitif olduğunu gösteren iki satır belirdi. Benim için değişik bir deneyimdi, ancak uçakta 150 yolcu olduğu için onlara bulaştırmaktan çok korktum" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA YAYINLADI

Uçak mürettebatının da kendisine yardım ettiğini ve 5 saat boyunca kendisiyle özenle ilgilendiklerini dile getiren Fotioe, olay sırasında yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı ve "Atlantik Okyanusu üzerindeyken Covid testim pozitif çıktı. VIP karantina odamdan sizlere sesleniyorum" dedi.

Öğretmenin yüklediği video 4 milyondan fazla izlendi ve izleyiciler onun uçağa nasıl binebildiğini merak ediyor.

AŞILARININ TAM OLDUĞUNU AÇIKLANDI

Aşılarının tam olduğunu belirten Fotieo, uçağın İzlanda’ya inmesiyle birlikte karantinaya alındı. 10 gün boyunca karantina altında tutulan genç kadının durumunun iyi olduğu bildirildi

ABD’li yetkililere göre, ülkede son bir haftadır günlük vaka 277 bin olarak en yüksek rakam olarak kaydedildi.