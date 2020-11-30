Dünyanın kültür başkenti 'İstanbul'

Görenin unutamadığı, güzelliğini anlata anlata bitiremediği, her yıl milyonlarca turisti bağrına basan İstanbulumuz seni hâlâ çok seviyoruz ve bir gün değerini daha iyi kavrayıp güçlükle de olsa nefes alan tarihini, kültürünü, mirasını ve bize kattığın daha nice güzelliğini daha iyi korumaya söz veriyoruz..

Nuri Bilge Ceylan'ın ‘YALNIZ VE GÜZEL ÜLKESi'

Nuri Bilge Ceylan, 2003 yılında ‘Uzak’ filmiyle Cannes Film Festivali’nde Büyük Jüri Ödülü’nü aldığında, ismi “NCB” olarak kısaltıldığında kimse tarafından şak! diye anlaşılmayan Ceylan için belki de o günlerde tek seferlik, tesadüfi bir başarı kazandı diye düşünenler olmuştur. NBC, bu kez 2008’de, 61. Cannes Film Festivali’nde, ‘Üç Maymun’ isimli filmle En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandı ve ödül törenindeki konuşmasında “Bu ödülü birisine ithaf etmek istiyorum, yalnız ve güzel ülkem Türkiye'ye..." diyerek hafızalarımıza hiç silinmeyecek bir şekilde kazındı.

NBC’miz 2011’de ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’ ile Jüri Büyük Ödülü’nü, 2014’te ise ‘Kış Uykusu’ ile en büyük ödül olan Altın Palmiye’yi kazanarak Cannes’ın gediklisi, ülkenin uluslararası arenadaki en bilindik yönetmeni ve dakikalarca ayakta alkışlanan gurur kaynağı olmayı başardı. Ancak tüm bu muazzam filmografiye ve uluslararası yetkinliğe rağmen kendi ‘güzel’ ülkesinde gişede ‘yalnız’ kalmaktan kurtulamadı.