Dünyanın saygın üniversiteleri listesi açıklandı

İstanbul Bilgi Üniversitesi dünyanın saygın Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu QS’in “Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri ve Orta Asya Üniversiteleri Sıralaması”nda bu yıl dokuz basamak yükselerek, 127. sırada yer aldı.

24 ülkeden yüzlerce kurumun değerlendirildiği sıralamaya en iyi 350 üniversite girebildi. Türkiye ve KKTC’den yalnızca 26 üniversitenin yer alabildiği 2020 değerlendirmesine göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye’deki en iyi 4. vakıf üniversitesi oldu.

Hedef Kaliteli Eğitim

İstanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, uluslararası düzeyde ve nitelikli bir eğitim anlayışıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni daha ileriye taşımak istediklerini belirterek, “Bu hedefimize ulaşma yolunda sarf ettiğimiz çabaların sonucunda QS gibi seçkin bir derecelendirme kuruluşu tarafından hazırlanan listeye girdik. Bu sonuç bizi daha iyisini yapmak konusunda cesaretlendiriyor” dedi.