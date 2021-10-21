Dünyanın sonu! İzlemekle kalmayıp kayda almışlar

ABD’nin Philadelphia kentinde bir banliyö treninde tecavüze uğrayan kadına kimse yardım etmedi. Emniyet yetkilileri, görüp de müdahale etmediklerine inanamadıkları için yolcuları güvenlik kameralarından tek tek inceledi. Sonuç, şok ediciydi. Yolcular saldırıya şahit olmuştu, bazıları da olayı telefonlarıyla kaydetmişti. Emniyet müdürü Timothy Bernhardt, “Söyleyecek söz bulamıyorum. Kimsenin yardıma yeltenmemesi korkunç” dedi.

İZLEYENLER YARGILANABİLİR

Tecavüz 20 durak boyunca sürdü. Polis, bir tren çalışanının ihbarından üç dakika sonra istasyona geldi. Tecavüzcü Fiston Ngoy (35) yakalandı. Ngoy’un ülkeye 2015’te gelen Kongolu göçmen olduğu ve hakkında sınırdışı edilme kararı çıktığı belirlendi.

ABD’de olaya seyirci kalıp müdahale etmeyenlerin de yargılanması için tartışma başladı. Öte yandan sosyal medyada beğeni uğruna toplum içinde aşırı eylemlerde bulunanlar nedeniyle insanların bu saldırıyı kurgu sanma ihtimali de gündemde.