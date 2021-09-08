Eğitim & Kariyer Dünyanın ve Türkiye'nin en iyi üniversiteleri açıklandı

Dünyanın ve Türkiye'nin en iyi üniversiteleri açıklandı

Eğitim & Kariyer

Dünyanın ve Türkiye'nin en iyi üniversiteleri açıklandı

Derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), ‘Dünya Üniversite Sıralaması 2022’ sonuçlarını açıkladı.

08 Eylül 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Sıralamada, İngiliz ve Amerikan üniversiteleri ilk 5’deki yerlerini korudu. THE, bu yıl hazırladığı listede 99 ülke ve bölgeden 1600’ün üzerinde üniversiteye yer verdi. Listedeki üniversiteler; eğitim/öğretim, araştırma, atıf, uluslararası görünürlük ve endüstri geliri gibi kriterler göz önüne alınarak hazırlandı.

ÇANKAYA İLK 500’DE

Çankaya Üniversitesi, dünya üniversiteleri sıralamasına 401-500 bandından giren tek Türk üniversitesi olurken, endeksin atıf kategorisinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birinciliği aldı. Dünya listesinin ilk sırasında Oxford Üniversitesi bulunurken, üniversiteyi; Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, Harvard Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Cambridge Üniversitesi takip etti.

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