Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın dünya nüfusunun yüzde 80'inini oluşturan 75 ülkede yürüttüğü araştırmaya göre, 10 kişiden 9'u kadınlara karşı önyargılı. Bu dünya nüfusunun yüzde 80'ini oluşturan kişilerin yüzde 90'ının, kadınların erkeklerle aynı yetkinliğe sahip olmadığını düşündüğü anlamına geliyor. Cinsiyetlere göre sosyal normlar indeksinin sonuçları, son yıllarda cinsiyet eşitsizliği konusunda katedilen yollar düşünüldüğünde oldukça 'şaşırtıcı' diye niteleniyor. Paylaşılan rapora göre, erkeklerin yüzde 91', kadınların ise yüzde 86'sı politika, ekonomi, eğitim, şiddet ve üreme hakları konularında kadınlara karşı önyargı besliyor.

Yarıdan fazlası erkekleri daha yetkin buluyor

Bu sene ilki yayınlanan rapora göre insanların yaklaşık yüzde 50'si erkeklerin siyasi lider olmak için kadınlardan daha iyi olduğunu düşünürken, yüzde 40'tan fazlası ise erkeklerin iş dünyasında kadınlardan daha başarılı olduğuna inanıyor. Kadınların ve erkeklerin yüzde 30'u, bir erkeğin eşine şiddet uygulamasını 'kabul edilebilir' buluyor. BM Kalkınma Programı, hükümetleri, bu önyargıları kırmaya yönelik adımlar atmaya devam ediyor.

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