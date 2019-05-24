Dünyanın zirvesinde trafik

Dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı, Çin ve Nepal olmak üzere iki ülkenin toprakları üzerinde yer alıyor. 1953’te dağcılar Edmund Hillary ve Tenzing Norgay’in 8 bin 848 metrelik zirveye adım atmasından bu yana dağcılık turizmi adeta patladı.

Ulaşılamaz sanılan zirve, artık hayal değildi. Şimdiye kadar 4 bin 400 kişi zirveye erişebildi. 300’den fazla kişi bu uğurda can verdi.

Geçen yıl 802 dağcı Everest’in sonuna kadar tırmanarak bir rekora imza attı. Bu yıl martta başlayan sezon için 44 ekipten 381 dağcıya tırmanma izni verilmişti. Önceki gün hava koşullarının düzelmesiyle zirveye giden son yol açıldı.

TARİH YAZILIYOR

8 bin metredeki son kampta bekleyen dağcılar, kalan yolu tamamlamak üzere son aşamaya geçtiler. 200’den fazla dağcı, zirvede yaya trafiği oluşturdu. 2012’de 234 dağcının ‘aynı gün zirveye ulaşma rekoru’nun bu hafta kırıldığı düşünülüyor. Bu kişiler arasında iki kişi öldü.

Bu yıl Everest’te, 1271 kişinin zirveyi görmesi bekleniyor. Çin tarafından tırmanma izni yılda en fazla 300 kişiyle kısıtlanmasına karşın Everest, bu rakamla yeni bir rekor kıracak. Dağcılar, genellikle Nepal tarafından tırmanmayı tercih ediyor.

ÇER ÇÖP ZİRVESİ

Everest’in zirvesinde her yıl tonlarca çöp birikiyor. Nepal yönetimi, bu yıl uyguladığı 45 günlük temizlik seferberliğinde şimdiye kadar 3 tondan fazla çöp topladı. Bu ay sonuna kadar 11 tonluk çöp toplanması bekleniyor. 2017’de başlatılan temizlik seferberliğinde 15 tonu insan dışkısı olmak üzere 25 ton çöp toplanmıştı. Nepal yönetimi, tırmanan dağcılara inişte 8’er kilo çöp indirmeleri karşılığında 4 bin dolar ödüyor.

11 BİN DOLAR

● Zirvede sıcaklık mayıs ayında ortalama eksi 25 derece.

● Everest’e rehberler eşliğinde tırmanmanın bedeli, kişi başı 11 bin dolardan başlıyor.

● Tırmanırken ölüm riski yüzde 1.3.

● Everest Dağı, Tibet yerel dilinde ‘Evrenin Tanrıçası’ anlamına gelen ‘Chomolungma’, Nepal yerel dilince ‘Gökyüzü Tanrıçası’ anlamına gelen ‘Sagarmatha’ olarak adlandırılıyor.

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