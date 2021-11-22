Dünyaya iyi gelecek dersler

Yeni nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek amacıyla Sorumlu Üretim ve Tüketim Programını hayata geçiren Uğur Okullarında öğrenciler; yeşil enerji, geri dönüşüm politikaları, gıda tüketimi ve tarımsal faaliyet farkındalıkları üzerine çalışmalar başlattı.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan Sorumlu Üretim ve Tüketim amacı etrafında şekillendirilen ‘Uğur’da Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı’ ile öğrenciler yıl boyunca ; Tarım ve Gıda, Enerji, Su ve Geri Dönüşüm olmak üzere dört tema başlığı adı altında uygulamalar yapıyor.

Yeni nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için farkındalık oluşturacak yeni bir programı öğrencilerle buluşturduklarını söyleyen Uğur Okulları Eğitim Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arda Ergez “Yıl boyunca gerçekleştireceğimiz projelerle; Gıda tüketimi ve tarımsal faaliyet farkındalıkları, üretim- tedarik zinciri süreçlerindeki su ayak izini yüzde 20 oranında azaltmayı, elektrik - doğalgaz kullanımı ile enerji kaynakları temelindeki karbon ayak izini yüzde 1.5 oranında düşürmeyi, plastik kullanımını yüzde 30 oranında azaltarak aynı oranda geri dönüşümü desteklemeyi hedefliyoruz” dedi.