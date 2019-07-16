Dünyayı ağlatan fotoğraf

Kanadalı Carolyn ve Darren Carter çiftinin Güney Afrika tatilinden paylaştığı fotoğraf dünyada şok etkisi yarattı. Bir şirketin düzenlediği av turuna katılan çift, yetişkin bir aslanı öldürmüş ve başında öpüşerek poz vermişti. Ölü aslan görüntüsü, tüm dünyanın yüreğini sızlattı. Hayvan hakları örgütlerini ayağa kaldıran fotoğrafa her kesimden tepki yağdı.

Çiftin, zürafa, zebra, aslan, fil, gergedan gibi çoğu nesli tehdit altında olan hayvanları öldürmek için tur şirketine 3 bin dolar ödediği ortaya çıktı.



