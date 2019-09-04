Dünyayı fıtık etti!

Brezilya’da yükselen milliyetçiliği kullanarak ve Hıristiyan değerleri koruma gibi popülist vaatlerle iktidara gelen Jair Bolsonaro, koltuğa oturmasının üzerinden 1 yıl geçmeden tüm dünyanın nefretini kazandı.

Dünyadaki oksijenin yüzde 20’sini üreten Amazon ormanlarının ekonomik büyümeye engel olduğunu söyledi. Bu açıklamanın ardından Amazonlar’da peş peşe şüpheli yangınlar çıkmaya başladı. Brezilya basını Bolsonaro’nun kundakçıları koruduğunu yazıyor.

AMELİYAT OLACAKMIŞ

Bolsonaro yangınları söndürmek için çaba sarf etmemekle eleştirilirken, Avrupa’dan gelen yardımları geri çeviriyor. G7 ülkelerinin söndürme çalışması için verdiği 20 milyon Euro’yu da reddeden Bolsonaro, yangınlarla ilgili bölge ülkelerinin katılımıyla cuma günü Kolombiya’da düzenlenecek zirveye katılmayacağını açıkladı.

Bolsonaronun, tüm insanlığı ilgilendiren krizin çözümü için düzenlenen toplantıya katılmama gerekçesi ise ‘fıtık’. Bolsonaro, 2018’de uğradığı bıçaklı saldırı yüzünden oluşan bel fıtığının pazar günü ameliyat edileceğini ve öncesinde diyet yapacağı için zirveye katılamayacağını bildirdi. POSTA-DÜNYA