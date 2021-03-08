Dünyayı iyileştiren her kadın çok güzeldir

Her 8 Mart’ta Güneş Balık burcundadır. Su elementi ve dişil bir burç olan Balık’ı en iyi tanımlayan sıfatlardan bazıları: hassas, duyarlı, empatik, fedakâr, hayal gücü kuvvetli ve değişken... Dişi enerjinin çok kuvvetli vurgulandığı bir burçtur Balık. Bu yıl 8 Mart’ta Güneş’e Neptün ve Venüs eşlik ediyor. Neptün Balık burcunun modern yöneticisi, Venüs ise bu burcun yücelme yöneticisi olarak olumlu özelliklerini güçlü sergiliyorlar. Venüs sevgiyi, Neptün ise ilahi sevgiyi içeriyor. Venüs dış güzelliği, Neptün ise ruhsal güzelliği vurguluyor. Her ikisi birleştiğinde sevgi ve güzellik temaları muazzam şekle bürünüyor ve yaşamımızda öncelik haline geliyor.

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Hızla güzelleşmek için özel reçete:

1 tutam şefkat, 2 kaşık yardım, bolca empati karıştırılır. Her gün sıkça tüm cilde ve ruha uygulanır.

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Ay küçülüyor!

13 Mart Cumartesi günü Balık burcunda bir Yeniay meydana gelecek. Cumartesi gününe kadar ay küçülüyor. Balık burcu ile 12 burçluk bir döngüyü tamamlıyoruz. Fazlalıklardan kurtulmak, bedensel ve ruhsal detoks yapmak, kendimizi yeni döneme hazırlamak için mükemmel bir haftadayız.

Ayaklar hafiflesin!

Medikal Astrolojide Balık burcu ayakları yönetir. Özellikle bu hafta ayaklara tuz banyosu yapmak ve peeling uygulamak için ideal. Pedikür yaptıracaksak da 11 Mart Perşembe günü saat 17.45’ten öncesini tercih edelim. O saatte Ay Balık burcuna geçiyor. Ay yönettiği organı simgeleyen burca geçtiğinde o bölgede hassasiyet olabilir, her türlü operasyonlarda sorun çıkabilir. Bu nedenle pedikürü Ay Balık’tayken önermiyorum.

Refleksoloji vakti

Ayakta belli noktalara basınç uygulayarak vücudun çeşitli bölgelerini uyaran ve rahatlatan bir masaj olan refleksoloji uygulamaları bu hafta çok faydalı olabilir. Konunun uzmanı kişilere yaptırmak önemlidir. Masaj yaptırma alışkanlığınız varsa bu haftayı refleksoloji ile değerlendirebilirsiniz.

Ödem ve alerjilere dikkat!

Su elementindeki Balık burcundaki vurgular ödemi destekleyebilir. Sıvı alımınızı dengelemek, tuz ve kafein tüketimini sınırlandırmak yararlı olacaktır.

Aynı şekilde alerjiler de tetiklenebilir. Özellikle bahar alerjileri dönemi başlıyor. İyi havalandırılmış ortamlarda bulunmanızı, tüketilen alerjen gıdalara dikkat etmenizi, kozmetiklerde bilinçli tercih yapmanızı ve yoğun alerji probleminiz varsa uzmana danışmanızı öneririm.

12 Mart Cuma akşamı

Cumartesi sabahı gerçekleşecek Balık burcundaki Yeniay’ı ılık bir banyo ve aromatik bakımlarla karşılamaya ne dersiniz? Bakım sonrası rahatlatıcı bir bitki çayı ve kitap da bu keyfi tamamlayabilir. Keyfi, estetiği, güzelliği seven Balık burcunu ve bu burçtaki Neptün, Güneş, Venüs ve Yeniay’da onlara eşlik eden Ay’ı şımartmak size çok iyi gelecek.

Sağlıklı ve güzel günlere!

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.