Dünyayı korku sardı! Kötü haberler art arda geldi

İTALYA

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 54 bin 762 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 622 bin 431’e ulaştı. Ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

İtalya’da korona virüs salgınında günlük vaka sayılarında 3 gündür rekor artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 54 bin 762 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 622 bin 431’e ulaştığı ifade edildi. Bakanlık, son 24 saatte 144 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 136 bin 530’a ulaştığını aktardı.

İtalya’da bugün salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçerken, geçtiğimiz cuma günü 44 bin 595, dün ise 50 bin 599 yeni vaka tespit edilmişti.

FRANSA

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 104 bin 611 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 9 milyon 88 bin 371’e ulaştı. Ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Fransa’da korona virüs salgınındaki en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 104 bin 611 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 9 milyon 88 bin 371’e ulaştığı bildirildi. Bakanlık, son 24 saatte 84 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 122 bin 546’a yükseldiğini aktardı.

Ülke genelinde 3 bin 282’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 16 bin 162 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu belirtildi.

İNGİLTERE

Delta varyantının baskın olduğu İngiltere, Omicron'un hızla yayıldığı ülkelerin başında geliyor. Dün 78 binden fazla vakanın tespit edilmesiyle bu yılki en yüksek vaka sayısına ulaşan İngiltere'de kapalı mekânlarda aşı pasaportu hayata geçirildi.

Başbakan Boris Johnson ile baş sağlık görevlisi Chris Whitty, vatandaşların sadece "gerektiğinde" sosyalleşmesini ve bu Noel'de katılacakları etkinlikleri dikkatle seçmelerini söyledi. İngiltere'de Omicron'un halihazırda vakaların 3'te 1'ini oluşturduğu ve hükümet modellemesinin her gün 400 bin insanın mutant virüse yakalandığını tahmin ettiği bildirildi.

4 bin 500’den fazla uçuş iptal edildi

Noel tatilinde, Omicron mutasyonu nedeniyle 4 bin 500’den fazla uluslararası uçuş iptal edildi.

Tüm dünyada etkisi sürdürmeye devam eden Covid-19’un Omicron mutasyonu ve mutasyon nedeniyle yaşanan personel eksikliği sebebiyle Noel tatilindeki uluslararası 4 bin 500’den fazla uçuş iptal edildi. Bir uçuş takip platformu tarafından yapılan araştırmaya göre dün, seyahatlerin oldukça yoğunluk gösterdiği bir gün olmasına rağmen en az 2 bin 401 uçuş iptal edildi. Bugün ise bin 900 uçuşun daha yapılmayacağı ifade edilirken, yarın gerçekleşecek 500 uçuşun daha iptal edilmesi bekleniyor.

En çok ABD uçuşları etkilendi

Yapılan araştırma sonuçlarına göre, hafta sonu tatilinde ABD’de yapılan yurt içi ve yurt dışı uçuşlar, iptal edilen uçak seferlerinin dörtte birini oluşturuyor. United Havayolları ve Delta Havayolları, artan Covid-19 vakaları nedeniyle personel eksikliği yaşandığına işaret ederek dün 300 uçuşunu iptal etti. United Havayolları iptallerle ilgili yaptığı açıklamada, " Bu hafta ülke çapında görülen Omicron vakalarındaki artış, uçuş ekiplerimizi ve operasyonlarımızı yürüten personellerimiz üzerinde doğrudan bir etki oluşturdu. Sonuç olarak, ne yazık ki bazı uçuşları iptal etmek zorunda kaldık. Etkilenen yolcuları havaalanına gelmeden önce bilgilendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Havayolu personeli hastalanıyor

İngiltere’de, Covid-19’a yakalanan çalışanların kendilerini izole etmeleri sonrasında, havayolu şirketlerinde personel eksikliği yaşıyor. Alman havayolu şirketi Lufthansa dün yaptığı açıklamada, pilotların hastalık izinlerinde yaşanan "büyük artış" nedeniyle Noel tatilinde yapılması planlanan uzun mesafeli transatlantik uçuşları iptal ettiğini duyurdu.

Avustralyalı havayolu şirketi Jetstar ise artan Covid-19 vakaları nedeniyle birçok çalışanın test yaptırmak zorunda kaldığını ve bununla birlikte karantina uygulamasının da son dakika uçuş iptallerine ve gecikmelere neden olduğunu söyledi.

Kutlamalara gölge düştü

Covid-19 salgını Frankfurt, Londra, Boston ve Beytüllahim gibi kentlerde düzenlenmesi beklenen Noel şenliklerine ve kiliselerdeki kutlamalara arta arda ikinci yılda da gölge düşürdü.

Almanya’da kiliseye gidenler, kişi sınırlaması ve sıkı Covid-19 tedbirleri ile karşı karşıya kalarak, aşı veya negatif Covid-19 test sonucu göstermek zorunda kaldı.

Frankfurt’ta da bin 200 kişi kapasiteli bir katedral, sosyal mesafe kuralları gereğince 137 kişi için rezerve edildi ve maskeler eşliğinde şarkılar söylendi.

Belçika’nın Anvers kentindeki insanlar ise kültürel mekanların kapanmasını protesto etmek için Noel ağaçlarını pencerelerden aşağıya sarkıttı.

Covid-19 salgınından önce binlerce Hıristiyanı ağırlayan Beytüllahim’de ise bu yıl, geçen yıla göre daha hareketli geçti. Bir araya gelen yüzlerce kişi, davullarla birlikte Manger Meydanı’na yürüdü.

İran önlemleri sıkılaştırdı

İran, Covid-19’un Omicron mutasyonu nedeniyle kara sınırlarında önlemleri sıkılaştırdı. İran Gümrükler Sözcüsü Ruhullah Latifi yaptığı açıklamada, İran’da tespit edilen Omicron mutasyonu sonrası kara sınırlarında alınan yeni önlemleri duyurarak, tüm kara sınırlarının 15 gün süreliğine yolcu geçişlerine kapatma kararı alındığını aktardı. Kararın Korona Virüs ile Mücadele Konseyi tarafından alındığını belirten Latifi, "İran’da çalışma veya öğrenci vizesi olanlar kara sınırlarını kullanabilecekler. Yine sınırlarımız ticarete açık olacak" dedi.

İran ile Türkmenistan sınır kapısının salgın başlangıcından bu yana kapalı olduğunu belirten Latifi, "Türkiye, Irak, Azerbaycan, Afganistan, Ermenistan ve Pakistan sınır kapıları 15 gün boyunca kapalı olacak. Bu sınır kapılarında ticari faaliyetler normal seyrinde devam edecek" ifadelerini kullandı.





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İHA