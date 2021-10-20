Dünyayı şaşkına çeviren olay! Eski askerler kongre binasını bastı

1960-66 yılları arasında iç savaşta hizmet veren bir grup eski asker Guatemala'da ortalığı karıştırdı. Tazminat haklarını istemek için kongre binasına baskın düzenleyen gruba polis müdahalesi gecikmedi. Kapıları kırarak milletvekili ofislerini ateşe veren öfkeli kalabalığa polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile karşılık verdi. Göstericiler aynı zamanda 3 aracı da yaktı.

KISA SÜRE İÇİNDE ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

Guatemala medyası La Prensa'ya göre, başkentin tarihi merkezinde bir araya gelen emekli askerlerin başlattıkları yürüyüş, günün ilerleyen saatlerinde polisle çatışmaya dönüştü.

Protestolara katılan eski askerlerden bazılarının polise taş atması üzerine güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi.

KAPILARI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER

Gösteriler devam ederken eylemcilerden bir grup, polisin karşı koymasına rağmen Kongre'nin giriş kapılarını kırarak binaya zorla girdi.

Kongre binasını iki saat boyunca işgal eden göstericiler, bazı milletvekillerinin ofislerini ateşe verdi, otopark alanındaki 3 aracı da yaktı.

Ulusal Umut Birimi (UNE) partisi milletvekilli Carlos Barreda, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kongre'de kapana kısılmış meslektaşlarımız var. Güvenlik güçleri, acilen duruma müdahale etmeli." ifadesini kullandı.

BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Guatemala Cumhuriyeti Kongresi'nde mahsur kalan personelin tamamının tahliyesinin sağlandığı bildirildi.

Protestoculardan bazılarının gözaltına alındığını duyuran bakanlık, eylemcilerden kanunlara saygı duymasını istedi.