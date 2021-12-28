Dünyayı şoke eden görüntüler! Savaşa tahta silahlarla hazırlanıyorlar

Fransız Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında tahta silahlarla eğitim gören yedek askerlerin fotoğraflarını dünyaya servis etti.

Doğu Avrupa ülkeleri, Amerika'nın son yıllardaki savaşlarından bir ders çıkardılar: İsyan işe yarıyor. Ukrayna'nın gönüllüleri eğitmesi, Rusya ile karşı karşıya gelmede bir faktör haline geldi.

Ukrayna'nın başkentinden çok da uzak olmayan bir çam ormanında sahte bir savaş patlak verdi. Komutanlar emirler yağdırdı. Kamuflaj giymiş insanlar ağaçların arkasına saklandı. Bir asker yardım için bağırarak yere düştü.

'HAZIRLIKLI İNSANLAR PANİĞE KAPILMAZ'

Askerin çığlıkları üzerine, 25 yaşındaki Anastasia Biloshitska ateş hattına koştu, çamurda diz çöktü ve ilk yardım çantasını açtı. Biloshitska, "Hazırlıklı insanlar paniğe kapılmaz" dedi.

Biloshitska, hükümet ve özel paramiliter gruplar tarafından oluşturulan ve yürütülen eğitim programlarında, savaş tekniklerini öğrenmek için kaydolan binlerce Ukraynalı sivilden biri.

Eğitim programları, Rusya'nın olası bir işgali durumunda ülkenin stratejik savunma planının bir parçası haline geldi. Amaçları, Ukrayna ordusunun ezilmesi durumunda savaşı sürdürebilecek bir sivil direnişi teşvik etmek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir saldırı başlatıp başlatmama kararını verdiğine dair hiçbir belirti yok. Ancak Rus ordusu gelirse, Ukrayna'nın kendi generalleri bile düzenli ordularının tam teşekküllü bir işgalde çok az şansı olduğunu söylüyor.

ABD'DEN DERS ÇIKARDILAR

Dolayısıyla Ukrayna, gerillaların çok üstün Amerikan ateş gücü karşısında kalıcı direniş sağladığı son 20 yılda, ABD'nin Irak ve Afganistan'daki savaşlarından bir ders çıkardı.

Klinik araştırmalarda çalışan doktor Marta Yuzkiv, "Güçlü bir ordumuz var ancak Rusya'ya karşı savunma yapacak kadar güçlü değiliz. İşgal edilirsek ki umarım bu olmaz, milli direniş biz oluruz” dedi.

Rus tehdidi karşısında Estonya, Letonya ve Litvanya'nın hepsinde, siviller için tüfek ve işgalden sonra partizan olarak savaşmak için resmi eğitimleri teşvik eden programları var.

Ukrayna da sivil savunmaya yabancı değil; Gönüllü tugaylar, Ukrayna ordusunun darmadağınık olduğu 2014 yılında, Rus ayrılıkçılara karşı savaşın ilk yılında ülkenin doğusundaki gücünün belkemiğini oluşturdu.

Bu çaba şimdi ordunun bir parçası olan ve eni kurulan Bölgesel Savunma Kuvvetleri birimlerinde resmileştiriliyor. Geçen yıl, Ukrayna ordusu bu birliklerdeki sivil gönüllüler için hafta sonu eğitimine başladı.

Amaç, Rus ordusuna karşı zafer elde etmek değil ki bu zaten Ukrayna için neredeyse imkansız. Daha ziyade, bir işgale karşı caydırıcı olmak ve direniş tehdidi yaratmak hedefleniyor.

HEDEF: 100 BİN GÖNÜLLÜ

Ukrayna kara kuvvetleri komutan yardımcısı Orgeneral Anatoliy Barhylevych, ülkenin bir çatışma durumunda görev yapması için yaklaşık 100 bin gönüllü yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi ancak eğitim programlarına resmi olarak kaç kişinin katıldığının açıklanmayacağını belirtti.

Bu sonbaharda yapılan bir anket, Ukraynalıların yüzde 24'ünün Rusya işgal ederse 'ellerinde silahla' direneceklerini söylediğini gösterdi. Erkeklerin yüzde 39'u silahla direneceklerini belirtti. Ukraynalılar, sosyal medyada ellerinde tüfeklerle selfie çekmeye başladılar.

Ukraynalı komutanlar, yarım milyon Ukraynalının askeri deneyime sahip olduğunu ve Ukrayna Lejyonu gibi özel gruplara mensup olanlar da dahil olmak üzere, birçok kişinin savaşa katılmasını umduklarını söylüyor.