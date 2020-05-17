Dünyayı yeni bir salgın sarıyor

Koronavirüs bugüne kadar 311 bin 400 can aldı. Dünya genelinde 4 milyon 696 bin 927 kişi hastalığa yakalandı. Çocukların koronavirüsü başka bir hastalıkları yoksa yetişkinlerden daha hafif atlattıkları biliniyor. Ancak geçen ay ortaya çıkan yeni bir hastalık çocukları tehdit ediyor. Bu salgın, 5 yaşına kadar olan çocuklarda görülen Kawasaki sendromuna benziyor. Damarlarda iltihaplanmayla ortaya çıkan Kawasaki sendromunda 3 günü geçen ateş, ağız, kol ve bacaklarda döküntü gibi belirtiler görülüyor.

Korona bağlantılı

Hastalık tedavi edilmezse kalp damarlarına zarar verip ölüme yol açıyor. Yeni görülen salgında da belirtiler aynı. Fakat bu hastalığa yakalanan çocukların çoğunda aynı zamanda korona görülüyor. Bu nedenle yeni salgının korona ile bağlantılı olduğu tahmin ediliyor. Nitekim İtalya’da yapılan bir araştırma hastalığa yakalanan çocukların vücudunda koronaya karşı antikor geliştiği görüldü. Bu, 2 hastalığın bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Sayı hızla artıyor

Normalde hastanelere 2 haftada 1 Kawasaki başvurusu yapılıyordu. Fakat şimdi Avrupa genelinde her hafta onlarca yeni başvuru oluyor. Dün Fransa’da 9 yaşında bir çocuğun bu yeni hastalık nedeniyle öldüğü açıklandı. Geçen hafta da İngiltere’de bir çocuk ölmüştü. Ondan önce de ABD New York’ta 5 çocuğun öldüğü açıklanmıştı. Avrupa genelinde 230, ABD’de 100’den fazla vaka görüldü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüm dünyaya bir uyarı yayınlayarak bu hastalığa karşı ‘alarm durumunda’ olmaları çağrısında bulundu.

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