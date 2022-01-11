Türkiye 'Dur' ihtarına uymadı, polis otosuna çarpıp kaçtı

'Dur' ihtarına uymadı, polis otosuna çarpıp kaçtı

Türkiye

'Dur' ihtarına uymadı, polis otosuna çarpıp kaçtı

Adana'nın Kozan ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan F.Y., otomobiliyle polis otosuna çarpıp kaçtı. Bir polis memuru yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

11 Ocak 2022, Salı 19:47 Son Güncelleme:
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Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Kozan ilçesi Şevkiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre F.Y.'nin kontrolündeki 01 C 8666 plakalı otomobil, polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan F.Y., otomobiliyle polis otosuna çarptı.

Bir polis memurunun yaralandığı kazada polis aracı da hasar gördü. Ardından kaçışını sürdüren şüpheliyi takip eden polis ekipleri, otomobilin lastiklerine ateş açarak durdurmaya çalışıldı. F.Y.'nin kullandığı otomobili 300 metre sonra yol üzerindeki bir çöp konteynerine çarparak durdu. Araçtan ineni F.Y., bu kez yaya olarak kaçtı. 

MAHALLE ABLUKAYA ALINDI

Bölgeye takviye olarak gönderilen polis ekipleri, mahalleyi abluka altına aldı. Şüphelinin kullandığı araç, yapılan incelemenin ardından çekiciyle Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli F.Y.'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. Şüphelinin kaçarken çarparak yaraladığı polis memuru ise mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana) (DHA)

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