Türkiye 'Dur' ihtarına uymadılar, otomobili bırakıp kaçtılar

'Dur' ihtarına uymadılar, otomobili bırakıp kaçtılar

Türkiye

'Dur' ihtarına uymadılar, otomobili bırakıp kaçtılar

Bolu’da, narkotik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan araçtaki 2 kişi 15 kilometrelik kovalamacanın ardından araçlarını yol kenarında bırakıp kaçtı. Kaçan şahısları yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

01 Aralık 2021, Çarşamba 01:54 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D100 karayolu Ankara istikametine seyir halinde olan 26 ACB 325 plakalı otomobilde bulunan 2 kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili Dağkent mevkiinde kurulan uygulama noktasında durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki şahıslarla ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

D100 karayolu ve kent merkezinde yaklaşık 15 kilometre boyunca süren kovalamacada, şüpheli şahıslar aracı D100 karayolu Bahçelievler mevkiinde bıraktıktan sonra yaya olarak kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Şube ekipleri şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yol kenarına bırakılan otomobil ise, çekici yardımıyla incelenmek üzere olay yerinden kaldırıldı.

BOLU (İHA)

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