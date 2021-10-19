Türkiye Dur ihtarına uymayarak kaçtılar! Hırsızlıktan sabıkalı oldukları ortaya çıktı

Dur ihtarına uymayarak kaçtılar! Hırsızlıktan sabıkalı oldukları ortaya çıktı

Türkiye

Dur ihtarına uymayarak kaçtılar! Hırsızlıktan sabıkalı oldukları ortaya çıktı

Adıyaman'da içindekilerin polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı minibüsteki 12 kişiden 10'unun hırsızlıktan sabıkası olduğu belirlendi.

19 Ekim 2021, Salı 18:52 Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde Eskisaray Mahallesi’nde meydana geldi. Polisin uygulama noktasına gelen minibüsün içindekiler 'dur' ihtarına uymadı.

Ekiplerin peşine düştüğü araç, takibin ardından durduruldu. Yapılan sorgulamada minibüsteki 12 kişiden 10'unun hırsızlıktan sabıkası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)

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