Türkiye Durakta bekleyen 4 kişinin ölümüne neden olan şoför için karar

Durakta bekleyen 4 kişinin ölümüne neden olan şoför için karar

Türkiye

Durakta bekleyen 4 kişinin ölümüne neden olan şoför için karar

Ankara'da, geçen yıl Yeni Mamak Merkez Camisi önündeki durakta bekleyenlere çarpıp 4 kişinin ölümüne neden olan şoföre 12 yıl hapis cezası verildi.

18 Kasım 2020, Çarşamba 10:41 Son Güncelleme:
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Ankara'da geçen yıl 30 Eylül'de özel halk otobüsünün Mamak Yeni Mamak Merkez Camisi önündeki durakta bekleyenlere çarpması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin davada, şoför Baki Ayaz'a 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi.

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Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ayaz ve tarafların avukatları katıldı.

Esasa ilişkin son savunmasını yapması için söz verilen Ayaz, önceki beyanlarını tekrarladı. Olayda bir kastının bulunmadığını savunan Ayaz, durağa yaklaştığı esnada fren pedalına bastığını ancak aracın durmadığını ve kazanın bu şekilde gerçekleştiğini iddia etti.

Olaydan büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Ayaz, mahkemeden lehine olabilecek hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ayaz'ı "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

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