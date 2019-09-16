Durakta yankesicilik yaparken güvenlik kamerasına yakalandı

Olay, 6 Mart'ta merkez Akdeniz ilçesi Zeytinlibahçe Caddesi üzerindeki bir durakta meydana geldi. Minibüs bekleyen Ö.P. adlı kadının sağ cebinde bulunan telefonu bir kişi tarafından çalındı.

KONUŞMAYA BAŞLADI

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda önce uzaklaşan zanlı, daha sonra geri dönerek kendisini fark eden Ö.P ile bir konuşma yaptıktan sonra kayıplara karıştı.

Bir müddet sonra telefonunun olmadığını fark eden Ö.P., hemen polis merkezine giderek yankesicilik mağduru olabileceğini dile getirdi ve şüpheli hakkında şikayetçi oldu.





İNKAR ETTİ

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, E.A. (30) olduğunu belirledi. Şüpheli önceki gün gözaltına alındı. 9 ayrı suç kaydının olduğu belirlenen şüpheli, sorgusunda suçlamayı kabul etti. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., iddiaları soran gazetecilere ise "Hepsi yalan" dedi.

Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce hastaneye, ardından da adliyeye gönderildi.

DHA