Türkiye Durdurulan araçtan silah ve uyuşturucu çıktı

Durdurulan araçtan silah ve uyuşturucu çıktı

Türkiye

Durdurulan araçtan silah ve uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçtan 5 adet tabanca ile uyuşturucu madde çıktı.

25 Şubat 2022, Cuma 23:31 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suruç ilçesinde bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, zula olarak adlandırılan aracın gizli bölmelerine saklanmış 5 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar toz esrar ve bonzai ele geçirdi. Araçtaki biri yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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