Türkiye Durdurulan araçtan tarihi mezar steli çıktı!

Durdurulan araçtan tarihi mezar steli çıktı!

Türkiye

Durdurulan araçtan tarihi mezar steli çıktı!

İzmir Kemalpaşa'da jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi.

05 Ocak 2022, Çarşamba 09:12 Son Güncelleme:
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçta tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından Aklan Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 6'ncı yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi. Tarihi eser İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, İ.D., S.D. ve N.D. gözaltına alındı.

DHA


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