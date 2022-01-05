Durdurulan araçtan tarihi mezar steli çıktı!

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçta tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından Aklan Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 6'ncı yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi. Tarihi eser İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, İ.D., S.D. ve N.D. gözaltına alındı.

DHA



