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Şüphe üzerine durdurulan kadının üzerinden 4 kilo eroin çıktı

Malatya’da, yol kontrolünde şüphe üzerine durdurulan araçta vücuduna sarılı halde 4 kilo 416 gram eroin yakalanan kadın tutuklandı

04 Aralık 2018, Salı 18:24
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Şüphe üzerine durdurulan kadının üzerinden 4 kilo eroin çıktı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yolda uygulama yapıldı.

4 KİLO 416 GRAM

Durdurulan bir araçta kadından şüphelenen ekipler, yaptıkları aramada kadının vücuduna sarılı halde 4 kilo 416 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemede "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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