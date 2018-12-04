Şüphe üzerine durdurulan kadının üzerinden 4 kilo eroin çıktı
Malatya’da, yol kontrolünde şüphe üzerine durdurulan araçta vücuduna sarılı halde 4 kilo 416 gram eroin yakalanan kadın tutuklandı
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yolda uygulama yapıldı.
4 KİLO 416 GRAM
Durdurulan bir araçta kadından şüphelenen ekipler, yaptıkları aramada kadının vücuduna sarılı halde 4 kilo 416 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemede "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.