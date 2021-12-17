Türkiye Durdurulan TIR'da ele geçirildi! Tam 14 milyon 300 bin tane...

Durdurulan TIR'da ele geçirildi! Tam 14 milyon 300 bin tane...

Türkiye

Durdurulan TIR'da ele geçirildi! Tam 14 milyon 300 bin tane...

Kocaeli TEM Otoyolu'nda polis ekipleri tarafından durdurulan TIR'da yapılan aramada, 14 milyon 300 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

17 Aralık 2021, Cuma 02:02 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) polisi, İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda bir TIR'ı durdurdu.

Aracın kasasında yapılan aramada kolilerin içine konulmuş 14 milyon 300 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin hakkında işlem başlatılan 1 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ (İHA)

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