Magazin Duru güzelliğiyle dikkat çeken Melis Sezen bikinisiyle şov yaptı

Duru güzelliğiyle dikkat çeken Melis Sezen bikinisiyle şov yaptı

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Duru güzelliğiyle dikkat çeken Melis Sezen bikinisiyle şov yaptı

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Melis Sezen Yalıkavak'ta görüntülendi.

04 Temmuz 2021, Pazar 21:55 Son Güncelleme:
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Son olarak Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteri ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Melis Sezen, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atan isimlerden.

Güzel oyuncu Yalıkavak'ta objektiflere takıldı.

Beyaz tenli oyuncu, iskeleye çıkar çıkmaz koruyucu kremlerini sürerek tedbiri elden bırakmadı. Güzelliğiyle dikkat çene oyuncu plajın ilgi odağıydı.

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