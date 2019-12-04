Duru Tiyatro’nun yeni oyunu: Polisler

Slavomir Mrozek tarafından 1958’de yazılan 'Polisler', İlham Yazar’ın yönetmenliğinde Duru Tiyatro'da sahneleniyor.

Başrollerinde Tolga Tekin, Ahmet Burak Bacınoğlu, Hakan Karsak ve Serdar Kayaokay yer aldığı oyun, 10 Aralık Salı günü Duru Ataşehir Tiyatro sahnesinde yeniden seyirciyle buluşacak.

Kimsenin bilmediği bir yerde ve zamanda geçen oyun, ‘Çocuk Kral’ ve ‘Kral Naibi Dayısı’nın totaliter rejimi ile yönetilen bir toplumun hikayesini anlatıyor.

Halkın tamamen devletin boyunduruğu altına girdiği ve suç kavramının ortadan kalktığı bir dünyada polis teşkilatı işsiz kalmamak için kendi ‘suçlusunu’ yaratıp sistemin yaratıcılarına sorgulatma yaşatıyor.

Oyun, seyircisine mizah yüklü bir sistem eleştirisi sunuyor.

Künye

Yazar: Slavomir Mrozek

Çevirmen: Neşe Taluy Yüce

Yönetmen: İlham Yazar

Yönetmen Yardımcısı: Ahmet Burak Bacınoğlu

Asistan: Melisa Berberoğlu

Dekor: Serkan Kavurt

Kostüm: Çevren Sarayoğlu

Işık: Mustafa Bal

Süre: Tek Perde, 90 dakika

DURU ATAŞEHİR: Water Garden Avm / Barbaros Mah. Kızılbegonya Sok. No: 10 A PK. 34746 Ataşehir



