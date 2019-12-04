Duru Tiyatro’nun yeni oyunu: Polisler
Duru Tiyatro’nun yeni oyunu Polisler prömiyerinin ardından izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Slavomir Mrozek tarafından 1958’de yazılan 'Polisler', İlham Yazar’ın yönetmenliğinde Duru Tiyatro'da sahneleniyor.
Başrollerinde Tolga Tekin, Ahmet Burak Bacınoğlu, Hakan Karsak ve Serdar Kayaokay yer aldığı oyun, 10 Aralık Salı günü Duru Ataşehir Tiyatro sahnesinde yeniden seyirciyle buluşacak.
Kimsenin bilmediği bir yerde ve zamanda geçen oyun, ‘Çocuk Kral’ ve ‘Kral Naibi Dayısı’nın totaliter rejimi ile yönetilen bir toplumun hikayesini anlatıyor.
Halkın tamamen devletin boyunduruğu altına girdiği ve suç kavramının ortadan kalktığı bir dünyada polis teşkilatı işsiz kalmamak için kendi ‘suçlusunu’ yaratıp sistemin yaratıcılarına sorgulatma yaşatıyor.
Oyun, seyircisine mizah yüklü bir sistem eleştirisi sunuyor.
Künye
Yazar: Slavomir Mrozek
Çevirmen: Neşe Taluy Yüce
Yönetmen: İlham Yazar
Yönetmen Yardımcısı: Ahmet Burak Bacınoğlu
Asistan: Melisa Berberoğlu
Dekor: Serkan Kavurt
Kostüm: Çevren Sarayoğlu
Işık: Mustafa Bal
Süre: Tek Perde, 90 dakika
DURU ATAŞEHİR: Water Garden Avm / Barbaros Mah. Kızılbegonya Sok. No: 10 A PK. 34746 Ataşehir