Durul Bazan, son günlerde magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Gönül Dağı dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Gülsim Ali İlhan ile ilişki yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, Durul Bazan’ın oynadığı dizi ve filmler ile yaşı da konuşulan konular arasına girdi.

DURUL BAZAN KAÇ YAŞINDA?

20 Eylül 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya Durul Bazan şu anda 48 yaşında.

DURUL BAZAN KİMDİR? HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2000 yılında Çarli İş Başında isimli komedi dizisinde Tarkan rolüne hayat vererek ekranlara adım atan Durul Bazan, 2001 yılında Aşkım Aşkım isimli dizide Necati karakterini canlandırdı.

2002 yılında ise Papatya ile Karabiber isimli sinema filminde Ömer karakteri rolüyle yer aldı. Yine aynı yıl içinde Martılar Açken isimli dizide konuk oyuncu olarak yer alan Durul Bazan 2002 yılı içinde Lahmacun ve Pizza isimli televizyon dizisinde Şemistan karakteri ile kamera karşısına geçti. Yıldızların Altında isimli TV dizisinde Hayati karakterine canlandırarak aynı yıl içindeki dört projede yer almış oldu.

Durul Bazan 2003 senesinde Hayat Bilgisi isimli televizyon dizisinde Ramadan karakteri ile ekranlarda yer aldı. Sonrasında ise Yuvam Yıkılmasın dizisinde Alpaslan karakterine can verdi.

2004’te ise Canım Benim isimli dizide Ali karakterini canlandıran Durul Bazan, 2005 yılında oyunculuk kariyerinde ikinci film olan Türk yapımı Tombala filminde Şakir karakteri ile kamera karşısına geçti

2005 yılında Sensiz Olmuyor isimli TV dizisinde Mino rolünü oynayan usta isim 2006 yılında Emret Komutanım: Şah Mat filminde Yusuf rolü ile ve yine aynı yıl Türk yapımı Maskeli Beşler: Irak filminde Davi, rolü ile seyircinin karşısına çıktı.

Durul Bazan, 2007’de Son Ders: Aşk ve Üniversite filminde Cem karakterini, 2009 yılında ise Türkler Çıldırmış Olmalı filminde Korsan Ercüment karakterini canlandırdı. Bunun dışında birkaç sinema filminde daha kadroya dahil olan ünlü isim 2011’de TRT1 ekranlarında yayınlanan Avrupa Avrupa isimli dizide Tekin karakteri ile televizyon ekranlarında yer aldı. Başarılı oyuncu 2014 yazında ise Fox TV'de yayınlanan Kocamın Ailesi isimli dizide Cüneyt karakterini canlandırdı.