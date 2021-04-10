Magazin Durum ciddi! Alev Alev dizisi ekibi koronavirüse yakalandı

Durum ciddi! Alev Alev dizisi ekibi koronavirüse yakalandı

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Durum ciddi! Alev Alev dizisi ekibi koronavirüse yakalandı

Dizi setlerinden art arda koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Sen Çal Kapımı dizisinin setinde 5 kişinin koronaya yakalandığı haberinin ardından bir koronavirüs haberi de Alev Alev dizisinden geldi.

10 Nisan 2021, Cumartesi 18:40 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz hafta Maraşlı’da Burak Deniz’in koronaya yakalandığı öğrenilirken, Sen Çal Kapımı dizisinin setinde 5 kişinin koronaya yakalandığı bilgisi geldi. Dizi setlerinden peş peşe gelen koronavirüs haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş gibi isimlerin rol aldığı dizide kimin koronavirüse yakalandığı bilinmiyor ancak Gazeteci Birsen Altuntaş’ın paylaştığı bilgiye göre durum ciddi

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