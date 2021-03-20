Durumu ağırlaşan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı

Kız kardeşi Ezo Sunal ile aynı zamanda test sonuçları pozitif çıkmıştı. Akşam'da yer alan habere göre Ali Sunal'ın evde devam eden koronavirüs tedavisine bir süre hastaneden devam edilecek. Nazlı Kurbanzade ile evli olan ve ikinci kez baba olmaya hazırlanan Sunal'ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade'nin de hastalığa yakalandığı belirlendi.





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