Durumu ağırlaşan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı
Merhum Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal ve oğlu Ali Sunal koronavirüse yakalanmıştı. Durumu ağırlaşan Ali Sunal'ın, hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.
20 Mart 2021, Cumartesi 00:01 Son Güncelleme:
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Kız kardeşi Ezo Sunal ile aynı zamanda test sonuçları pozitif çıkmıştı. Akşam'da yer alan habere göre Ali Sunal'ın evde devam eden koronavirüs tedavisine bir süre hastaneden devam edilecek. Nazlı Kurbanzade ile evli olan ve ikinci kez baba olmaya hazırlanan Sunal'ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade'nin de hastalığa yakalandığı belirlendi.
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