Dünya Duruşma salonunda intihar etti

Duruşma salonunda intihar etti

Dünya

Duruşma salonunda intihar etti

Rusya'da eski bir hapishane yetkilisi, şantaj suçlamasıyla üç yıl hapis cezası aldığını öğrenince duruşma salonunda intihar etti.

12 Şubat 2020, Çarşamba 17:10 Son Güncelleme:
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Rusya'nın başkenti Moskova'da bir eski bir hapishane yetkilisi şantaj suçlamasıyla yargılandığı duruşma salonunda 3 yıl hapis cezası aldığını öğrenmesi üzerine başına kurşun sıkarak yaşamına son verdi. Rus haber sitesi RBC'ye göre polis yetkilileri, Federal Hapishane Hizmetleri'nin eski ulaştırma sorumlusu olan Viktor Sviridov'un, tabancayı duruşmaya kendisinin getirdiğini tahmin ettiklerini söyledi. Dördüncü evre kanser hastası olduğu ve kurtulma şansı olmadığı belirtilen Sviridov, başka bir hapishane yetkilisinden tehditle 10 milyon ruble (yaklaşık 157 bin dolar) almakla suçlanıyordu. RIA haber ajansı, mahkeme salonundaki güvenlik zaafıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sviridov bir süredir ev hapsindeydi.

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