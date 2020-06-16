Duruşmalar başladı, adliye önünde uzun kuyruklar oluştu
Yeni normalleşme adımları ile bugün başlayan duruşmalar nedeniyle adliye önünde uzun kuyruklar oluştu.
16 Haziran 2020, Salı 10:32 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nda nöbetleşe çalışmalar yapılıyordu. Yeni normalleşme adımlarıyla birlikte, bugün duruşmalar görülmeye başladı. Adliye önünde uzun kuyruklar oluştu.
Adliye önünde oluşan kuyruklarda zaman zaman sosyal mesafeye dikkat edilmedi.
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