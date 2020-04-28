Bakan Gül'ün açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Tüm tedbirleri titizlikle almaya devam ediyoruz. Adliyelerde yoğunluğu yüzde 95 azalttık.

Yargıdaki faaliyetlerin durmasına ilişkin düzenleme yapılmıştı. Dün Cumhurbaşkanımız bu sürenin 15 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu. Bu tarih salgının gidişine göre öne çekilebilecektir.

Tüm bunların virüsün seyri ile ilgili değerlendirilecektir. Virüs esasen hiçbir ideoloji hiçbir ayrım gözetmiyor.

4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi.

Yoğun bakımda bulunan tutuklu ve hükümlü yok.

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