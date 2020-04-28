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Türkiye Duruşmalar corona virüs nedeniyle 15 Haziran'a ertelendi

Duruşmalar corona virüs nedeniyle 15 Haziran'a ertelendi

Türkiye

Duruşmalar corona virüs nedeniyle 15 Haziran'a ertelendi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yargıda corona virüs önlemleri nedeniyle duruşmaların 15 Haziran'a ertelendiğini duyurdu. Bakan Gül, "4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi." dedi.

28 Nisan 2020, Salı 14:36 Son Güncelleme:
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Bakan Gül'ün açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Tüm tedbirleri titizlikle almaya devam ediyoruz. Adliyelerde yoğunluğu yüzde 95 azalttık.

Yargıdaki faaliyetlerin durmasına ilişkin düzenleme yapılmıştı. Dün Cumhurbaşkanımız bu sürenin 15 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu. Bu tarih salgının gidişine göre öne çekilebilecektir.

Tüm bunların virüsün seyri ile ilgili değerlendirilecektir. Virüs esasen hiçbir ideoloji hiçbir ayrım gözetmiyor.

4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi.

Yoğun bakımda bulunan tutuklu ve hükümlü yok.

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