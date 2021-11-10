Dürüstlük, toplum içinde her ne vasıfta olursa olsun, her insandan kayıtsız şartsız beklenen bir harekettir ve kişinin doğruluğu kalitesini belirler. Instagram, Facebook ve Whatsapp gibi sosyal medya platformlarında da kısa ve uzun dürüstlük, mertlik, doğruluk ve adamlık sözleri bu duruma vurgu yapmak için sık sık kullanılıyor. Siz de en beğenilen dürüstlük ile ilgili sözleri istediğiniz mecrada kolaylıkla paylaşabilirsiniz.

DÜRÜSTLÜK İLE İLGİLİ SÖZLER!

Dürüstlük; bütün yaratılmışlara şefkat ve merhametle yaklaşmaktır.

Dünyada dürüst insanı kandırmaktan daha kolay bir şey yoktur.

Büyük olma yolundaki ilk adım, dürüst olmaktır. (Samuel Johnson)

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

Dürüstlük; her ortamda tutarlı ve onurlu duruşunu muhafaza edebilmektir.

Bir yalan bin doğruyu yok edebilir.

Hesabı temiz olanın muhasebeden korkusu olmaz.

Dostlarınızın sizinle olmasını istiyorsanız, siyasi hayatınızda daima doğruluktan yana olun.

İnsana kalabilecek en değerli miras dürüstlüktür.

Akıl bir ağaç, dürüstlük ise meyvesidir.

Biri size “dürüst insan” diye bir şey yoktur derse, o kişinin bir düzenbaz olduğuna inanın. (George Berkelay)

Dürüstlük; Allah'ın ve Rasûlü'nün çizdiği rotadan ayrılmamaktır.

Dürüstlük dünyaya bedeldir.

Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.

Dürüstlük, her derdin devasıdır.

Dürüstlük; gerçeği eğip bükmeden, çarpıtmadan, kıvırtmadan söylemektir.

Ey dürüstlük, bana doğru yolu göster.

Dürüstlük; zorlukları görünce yalpalamamaktır.

Dürüstlük; konulan bütün kurallara uymak ve fakat keyfî davranışları terk etmektir.

Doğruluk en büyük fazilettir, her zaman doğruluk peşinde olanın içi rahattır.

Dürüstlüğü elde etmek zor gibi görünse de aslında kolaydır.

İnsanın araması gereken ilk şey dürüstlüktür.

Aç gözlülerden dürüstlük, soysuzlardan vefa bekleme.

Doğruluğu elde etmek kolay ama onu sürdürmek zordur.

Tarafsız bile olsam, yine doğruyu söylerim.

Dürüstlük; haksızlık yapana yanlış yaptığını uygun bir şekilde söyleyebilmektir.

Dürüstlük; başkalarının haklarına saygı göstermektir.

Dürüstlük taslayan insanlar, kusurlarını başkalarından ve kendilerinden gizleyenlerdir, gerçek dürüst insanlarsa bu kusurlarını iyi bilen ve itiraf edenlerdir. (François de La Rochefaucauld)

Akıllı, bilgin, zengin olmak zorunda değiliz ama dürüst olmak zorundayız.

“Mü"minler, birlikleri görünce, “İşte bu, Allah"ın ve Resûlünün bize vaad ettiği şeydir. Allah ve Resûlü daima dürüst olmuşlardır (doğruyu söylemişlerdir)” dediler. Bu, onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır.” (Ahzab suresi, 22)

Dürüstlük pahalı bir mülktür, her insanda bulunmaz. (Hz. Ömer)

Doğruluk tüm erdemlerin temelidir, insanlar doğruluktan şaşmazlarsa etraflarına güneş misali ışık saçarlar.

Hayat, acılarla doludur, bunu kabullenmek gerekir; hayatta tek dileğim akıllı ve dürüst olmaktır, bu özelliklere sahip olamamaktan korkuyorum.

Dürüstlük; hayatın bütün alanlarında en güzel tutum ve davranışları sergilemektir.

Diğerlerine karşı dürüst olmadan, kendine karşı dürüst ol. (William Shakespeare)

Doğruluğun ne olduğunu bilmeden onun hakkında konuşamayız.

Dürüstlük; karşılaştığı hâdiseleri abartmadan gördüğü ve duyduğu şekliyle anlatmaktır.

Yalan geçici, doğru ise sürekli olarak kurtarıcıdır.

Bu dünyada her şey mümkündür, hatta doğrunun yalanı yenmesi bile!

Konuşmalarında, davranışlarında, yaptığın işlerde daima dürüst ol.

Sıkıntılarımızın yarısı, cesaret gösterip doğruyu söylemememizden kaynaklanır.

Dürüstlük; hiçbir zaman adaletten ayrılmamaktır.

Arzuların seni yanlış yollara yöneltebilir, ona karşı koymayı becerebilirsen mutlu bir hayatın olur.

Bilimi süsleyen doğruluktur.

“De ki: “Allah, daima dürüst olmuştur (doğru söylemiştir). Öyle ise hakka yönelen İbrahim"in dinine uyun. O, Allah"a ortak koşanlardan değildi.” 3Al-i İmran suresi, 95 (Al-i İmran suresi, 152)

Güçsüzler dürüst olamazlar.

Dürüstlük; Allah"ın emrettiği şekilde temiz kalpli olmak ve içindeki iyi sese kulak vermektir.

Dürüst olmak cesaretini gösteren kimse, hiçbir zaman yalan söylemek ihtiyacını duymaz. (George Herbert)

Dürüstlük; birilerinin acıları üzerine mutluluk kurmaya kalkışmamak ve hiçbir kimseye zulmetmemektir.

“Allah dedi ki: “Bu, dürüst insanlara, dürüst olmalarının yarar sağladığı gündür. Onlar için, içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı oldu, onlar da O"ndan razı olmuşlardır. İşte büyük "kurtuluş ve mutluluk" budur.” (Maide suresi, 119)

Dürüstlük doğruluğu içerir ama ondan da öte bir şeydir. Doğruluk, gerçeği söylemek; yani sözlerimizi gerçeğe uydurmaktır, dürüstlük ise gerçeği sözlerimize uydurmak; yani sözümüze bağlı kalmak ve beklentileri gerçekleştirmektir. (Stephen R. Covey)

Dürüstlük; her yerde, her zaman ve her konuda, kendi aleyhimize de sevdiklerimizin aleyhine de olsa, sadece doğruların ve dürüstlerin yanında, yanlışların ve yanlış yapanların karşısında yer almaktır. (Nisa/135)

Dürüstlük kişinin bildiğini söylemekle... İşine geleni söylemek, arasında yaptığı seçime dayanan bir ahlak sorunudur.

Dürüst olmaktan korkma... Kaybedeceğin en fazla yanlış insanlar olur.

Düşünmeden öğrenmek faydasız. Öğrenmeden düşünmek tehlikelidir...

En tehlikeli yalanlar hakikatlerin ılımlı bir biçimde çarpıtılmış halidir.

Dürüst olmak hayatınızdan yanlış olanları temizler.

Bir insanın sevdiği insana verebileceği en güzel hediye dürüstlüğüdür.

Herkes dürüst bir insan istiyor ama hiç kimse dürüst insanı sevmiyor.

Samimiyetin belirtisi gözler, dürüstlüğün ifadesi de tutulan sözlerdir.

Güçlü olmanın türlü yolları vardır. Dürüst olmanın bir tek.

İyi, dürüst ve doğru olanlar kaybetmez. Kaybedilir!

Dürüstlük bedenindeki ruha verilen hükümdarlıktır. Taviz verirsen kendi hükümdarlığında köle olursun.

Bir insan parmağını başkasına uzatınca, üç parmağın da kendisine uzatıldığını unutmamalıdır.

Dürüst insan, incindiği zaman uzaklaşır ve hiçbir şey söylemez.

Bence bir ilişkide en önemli şey dürüstlüktür.

Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir.

Doğru ırmak, eğri yataklar içinden akar.

Dostlarını tanımak mı istiyorsun... "HATA" yap!

Yalandan kim ölmüş demeyin; güven ölür, sevgi ölür ve dostluk ölür.

Ne mutlu onlara, ilk hatalarında tuzağa düşerler.

Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz.

İnsanın yalnızca gerçeğin ne olduğunu bilmesi yeterli değildir; doğruyu istemesi ve yapması da gerekir.

Doğruluk, sonsuzluğun güneşidir; nasıl olsa doğar.

Dürüst insan, incindiği zaman uzaklaşır ve hiçbir şey söylemez.

Doğru yolda yürüyen bir topal, yoldan çıkan bir koşucuyu geçer.

Dürüst olmakla, dürüstü oynamak aynı şey değildir.

Doğruluk, prensiplerin, karakterin ve bağımsızlığın ruhunu oluşturur.

Yalan zeka işidir, dürüstlük ise cesaret. Eğer zekan yetmiyorsa yalan söylemeye, cesaretini kullan da dürüst olmayı dene. (Victor Hugo)

Dürüst bir kadının güzelliği ateşe benzer; yaklaşmayana hiçbir zararı dokunmaz. (Cervantes)

Eski dost düşman olmaz, olsa da dürüst olmaz.

Dürüst insan kendine hakim olabilmek için sürekli kendi kendisiyle mücadele halindedir.

Dürüstlük; tek başına kalsa bile kartallar gibi yalnız uçmak, ama dosdoğru yoluna azim ve kararlılıkla devam etmektir.

Aralarında ufak tefek dargınlıklar olsa bile eski dostlar birbirlerine düşman olmazlar, yeni kazanılan dostlarla arada henüz sıkı bir bağ oluşmadığı için bu durum söz konusu değildir.

Dürüstlüğün, kurala ihtiyacı yoktur.

Benim sloganım, konsantrasyondur. Fakat ondan önce, dürüstlük ve üretim gelir.

Doğruları korumaktan korkmayınız.

Eğer dürüst yaşamışsak, nasıl öleceğimizi düşünmemize hiç gerek kalmaz. (Robert Burns)

Beni kandırabilirsin ama, aslında kendini kandırıyorsun.

Dürüstlük elmas gibidir, aydınlıkta daha çok parlar ve değeri daha çok belli olur.

2021 KISA VE UZUN DÜRÜSTLÜK, MERTLİK, DOĞRULUK VE ADAMLIK SÖZLERİ

Bilgili ve akıllı dürüstlük, en iyi siyasettir. Kurnazlık politikası ise, cehaletin ve samimiyetsizliğin müşterek malıdır.

Dürüstlük; başkalarına söz verdiği zaman sözünde durmaktır.

Dürüst insan her zaman gerçeği söyler, akıllı insan ise yalnız zamanında. (Bernard Shaw)

Dürüst insanın hem bedeni hem ruhu rahattır.

İnsanların hem içi hem de dışı temiz olmalıdır.

Dürüstlük; bütün iyiliklerin ve güzelliklerin temelidir.

Göründüğün gibi ol, olduğun gibi görün.

Dünyada lekesiz bir alından, daha güzel bir şey var mı? (Hz. Ali)

Doğru insan, söyledikleri ile yaptıkları birbirini tutmamasından utanç duyar.

Doğruluk dışındaki hiçbir düşünceyi ne kafanızda ne de yüreğinizde yaşatın.

Dürüstlük bir hazineye benzer, ortaya çıktığında taraftarları çoğalır; yalan ise gizli ateşe benzer, yanmaya başlayınca kötülükler ortaya çıkar.

Dürüstlük, en iyi siyasettir. (Japon Atasözü)

Dürüstlüğü kanıtlamanın en önemli yollarından biri, o sırada yanınızda olmayan kişilere sadakat göstermektir. (Stephen R. Covey)

Dürüstlük; insanın kendisine verdiği sözü tutmasıdır.

Abartma, dürüst insanların yalanıdır. (J.De Maistre)